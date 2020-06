Le ultimissime sul futuro al Napoli Lorenzo Insigne sono arrivate poco da dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, canale ufficiale degli azzurri. Il rinnovo dell’attaccante, che di recente ha cambiato procuratore, non rappresenta una priorità per il Napoli al momento.

Il contratto del natio di Frattamaggiore scadrà nel 2022, quando avrà ormai 31 anni. Per ora Giuntoli non avrebbe alcun appuntamento in agenda, se ne riparlerà con ogni probabilità nel 2021, con il Napoli che al momento intende concentrarsi sul mercato a breve e situazioni contrattuali più delicate..