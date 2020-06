Resta da sciogliere il nodo permanenza per Arkadiusz Milik, con l’attaccante a caccia di continuità e di titoli, più di una volta accostato alla Juventus nel corso dell’ultimo mese. L’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha rivelato le ultimissime sul suo futuro attraverso il suo portale:

“Lui preferirebbe la Juve, nel pomeriggio di ieri sono circolate voci di videochiamate con l’Atletico Madrid, il Tottenham lo apprezza, c’era stato un sondaggio del Chelsea, prima che i Blues ripiegassero su un attaccante con altre caratteristiche come Werner. Ma, per il momento, le verità sono due: ve lo avevamo raccontato diverse settimane fa, il Napoli continua a chiedere 50 milioni, pur sapendo che con un contratto in scadenza 2021 diverse pretendenti non pagherebbero quella cifra.

Per ora è una linea di principio che il Napoli vuole mantenere: quei soldi sono una base fondamentale per prendere un attaccante di assoluta qualità (Osimhen resta il primo nome) in grado di aprire un nuovo ciclo. Il secondo aspetto, anche questo per ora prioritario in casa Napoli, è che non vengono prese in considerazione contropartite tecniche. Cash, soltanto cash. Oggi è così, il resto lo vedremo”.

Fonte: alfredopedulla.it