Rifinitura al San Paolo per il Napoli di Gattuso, pronto a giocarsi i tre punti con la Spal e sperare di rientrare nella rincorsa Champions. A margine dell’allenamento degli azzurri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il difensore azzurro Nikola Maksimovic:

“Domani ci giochiamo tre punti importanti, vogliamo provare a rientrare nella corsa al quarto posto, ma anche alla Spal serve una vittoria. Momento migliore da quando sono a Napoli? Sicuramente non ho mai avuto questa continuità, prima giocavo 1-2 partite al massimo, poi panchina di nuovo per 4-5 gare. Quando si è in fiducia e si gioca con continuità è normale giocare così. Gattuso è un grande allenatore, mi piace come prepara le partite e come ci allena, è un allenatore che di segue anche nei momenti difficili. Trofei? Voglio vincere qui, questa città merita tanto…”.