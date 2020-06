Dopo Sportitalia, anche Sky dice la sua sul futuro di Arkadiusz Milik, diviso tra la permanenza in azzurro e la Juventus. L’attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e non c’è l’intesa per il rinnovo, pertanto ADL vuole evitare di perderlo a zero.

Secondo l’emittente satellitare i bianconeri seguono con attenziona la vicenda, ma il Napoli vuole lasciarlo partire solo in cambio di offerte importanti, senza inserimento di contropartite nell’affare. In questo scenario sta provando ad inserirsi anche l’Atletico, che ha porvato a parlare con gli agenti del ragazzo.

A questo punto è forte il rischio asta, con il Tottenham che sta provando a insinuarsi nella trattativa facendo un sondaggio per l’azzurro.