Gianluca Di Marzio, come riportato nel suo sito ufficiale, ha svelato una mossa di mercato per quanto riguarda il Napoli che verrà: infatti con la partenza ormai certa di Jose Callejon, visto il mancato rinnovo il ds Giuntoli sta valutando molti nomi per sostituirlo.

Uno di questi a quanto pare, è Under Cengiz della Roma: il talento turco 22enne è in uscita dal club giallorosso, il quale ha bisogno di vendere viste la situazione societaria non ottimale. Il Napoli lo segue e piace molto al ds Giuntoli. Potrebbe essere lui il nuovo esterno destro del Napoli di Gattuso