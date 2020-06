SKY – Il Tottenham piomba forte su Arek Milik, attesa proposta

Il Tottenham piomba forte su Arek Milik, a riportarlo SKY Sport: secondo l’emittente, Josè Mourinho riterrebbe il polacco perfetto per l’idea di gioco attuata con gli Spurs, motivo per cui sarebbe intenzionato ad una offensiva concreta.

De Laurentiis è in attesa di una proposta consistente, avendo finora rifiutato fermamente tutte le offensive della Juventus basate su contropartite: il patron del Napoli valuta Milik ben 50 milioni, nonostante il rischio scadenza a cui andrebbe in contro in caso di mancata cessione.

Insomma, nelle prossime settimane sono attesi sviluppi, con l’asse Londra-Napoli che potrebbe diventare rovente.