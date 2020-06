Nasce il fondo Salva Calcio: tutti i dettagli sulla ripresa italiana

Ora è ufficiale: nasce il fondo ‘Salva Calcio‘, figlio della proposta del presidente della Figc ed approvato dal Ministro allo sport Spadafora.



Proprio il presidente Gravina, intervenuto poco fa, ha dichiarato: “Di essere soddisfatto, è un’azione che non ha avuto precedenti. Sarà un fondo accessibile in modo diretto e fungerà da volano per questo settore“.

Nel dettaglio, come elaborato da Sky Sport negli scorsi minuti, la ripartizione delle finanze nei vari livelli – professionistici e non – del calcio italiano: