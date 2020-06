Sportmediaset – Napoli in pole per Ricci: superata la concorrenza di due club italiani

La rivoluzione di mercato del Napoli passa anche per Samuele Ricci. Il talento dell’Empoli ha stregato Giuntoli e ADL, che lo vedono come un elemento di grande prospettiva in vista del centrocampo del futuro. L’interesse del club partenopeo per il mediano classe 2001 non è una novità, gli azzurri stanno infatti aspettando di capire i risvolti della vicenda Allan per decidere o meno di affondare il colpo. Sportmediaset svela che il Napoli è la squadra più vicina al giovanissimo: superata la concorrenza di Milan e Fiorentina, adesso toccherà sedersi ad un tavolo con il presidente toscano Fabrizio Corsi, che in quanto a materia di mercato vanta ottimi rapporti con la società campana.