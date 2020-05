Negli ultimi giorni si sta discutendo la possibilità di trasmettere in chiaro le partite di Serie A. A tal proposito è intervenuto pochi minuti fa il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“C’è un contratto firmato tra la Lega e le aziende televisive ma credo che in una situazione eccezionale come questa si possa trovare un punto d’incontro tra broadcaster, Lega e Governo. Certo l’accordo già stipulato tra le parti deve restare tutelato, ma credo che in questo momento il Governo debba quantomeno provare a rendere possibile un provvedimento del genere al fine di evitare assembramenti in bar o locali per seguire la partita dando la possibilità a tutti di seguirla da casa”.