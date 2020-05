Il calcio italiano è diviso. Repubblica sul proprio portale online riporta proprio come i club di A siano divisi su ogni tipo di decisione. Infatti da una parte ci sono coloro favorevoli alla ripartenza, fra cui Lotito e il presidente del Napoli Aureio De Laurentiis; dall’altra parte i club totalmente opposti alla ripartenza fra il presidente del Torino, Urbano Cairo, e l’Inter. Repubblica riporta proprio come le due fazioni siano in contrapposizione su tutto, dalla ripartenza del campionato, dalle date e gli orari di ripresa per finire con il ritorno negli stadi dei tifosi.

Stando al quotidiano nelle due fazioni sembrano filtrare anche delle preferenze fra i leader del calcio e dello sport. Infatti con il gruppo Lotito-ADL ci sarebbe il presidente della FIGC, Gabriele Gravina; dall’altra fazione – Cairo-Zhang – c’è il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Infine il quotidiano aggiunge che questo tipo di spaccatura potrebbe protrarsi fino a maggio 2021.