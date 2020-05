Coronavirus, il bollettino odierno: i dati di oggi 16 maggio

Il Coronavirus continua a diffondersi in Italia. Come di consueto, alle ore 18 è arrivato il bollettino odierno della Protezione Civile sull’andamento della pandemia in Italia. Questi i dati raccolti nelle ultime 24 ore:

I dati ufficiali di oggi 16 maggio:

Nuovi contagi: +875 (+0,4%)

+875 (+0,4%) Decessi : +153 (+0,5%)

: +153 (+0,5%) Guariti : 2.605 (+2,2%)

: 2.605 (+2,2%) Soggetti attualmente positivi : 70.187

: 70.187 Incremento dei soggetti attualmente positivi : -1.883

: -1.883 Tamponi : 2.944.859 (+69.179)

: 2.944.859 (+69.179) Rapporto nuovi contagi/tamponi: 1,26%

I dati per regione:

Lombardia 84.518(+399, +0,5%; ieri erano stati +299)

Emilia-Romagna 27.182 (+72, +0,3%; ieri erano stati +54)

Veneto 18.928(+39, +0,2%; ieri erano stati +44)

Piemonte 29.483 (+137, +0,5%; ieri erano stati +137)

Marche 6.642 (+23, +0,3%; ieri erano stati +16)

Liguria 9.111 (+51, +0,6%; ieri erano stati +65)

Campania 4.668 (+14, +0,3%; ieri erano stati +15)

Toscana 9.913 (+30, +0,3%; ieri erano stati +24)

Sicilia 3.382 (+8, +0,2%; ieri erano stati +8)

Lazio 7.396 (+32, +0,4%; ieri erano stati +73)

Friuli-Venezia Giulia 3.183 (+8, +0,3%; ieri erano stati +14)

Abruzzo 3.178 (+30, +1%; ieri erano stati +12)

Puglia 4.374 (+8, +0,2%; ieri erano stati +9)

Umbria 1.422 (nessun nuovo caso, ieri +2)

Bolzano 2.578 (nessun nuovo caso, come ieri)

Calabria 1.151 (+7, +0,6%; ieri erano stati +1)

Sardegna 1.352 (+4, +0,3%, ieri +3)

Valle d’Aosta 1.173 (+1, +0,1%; ieri erano stati +6)

Trento 4.326 (+8, +0,2%; ieri erano stati +3)

Molise 410 (+3, +0,7%; ieri erano stati +4)

Basilicata 390 (+1, +0,3%; ieri nessun nuovo caso)