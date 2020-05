Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli sta valutando diversi nomi per l’attacco in vista delle possibili partenze di Mertens e Callejon. In particolare, Gennaro Gattuso avrebbe in mente Rodrigo De Paul, in quanto è un calciatore abile tra le linee e in grado di mettere in comunicazione centrocampo e attacco. L’argentino piaceva al Napoli anche in passato e adesso i rapporti tra De Laurentiis e il presidente dell’Udinese Pozzo sono ottimali.