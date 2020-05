L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha espresso la sua opinione in merito alla ripresa del campionato con un’intervista rilasciata a La Stampa. Queste le parole:

“LA Serie A deve fermarsi, andare avanti sarebbe troppo pericoloso. Bisognerebbe iniziare a pianificare la prossima stagione, cercare di continuare il campionato sarebbe inutile”.

Sulla Lombardia “A Milano, così come in Lombardia, non c’è stata una buona organizzazione, quasi come a volersi distinguere da Roma, e poi abbiamo pagato le conseguenze del coronavirus“.