Il Napoli guarda alle fasce per rinforzarsi: come riporta Sky Sport, dopo la partenza di Hysaj, confermata dal suo agente, il Napoli ha bisogno di prendere un’esterno duttile capace di giocare su entrambe le fasce, in stile Di Lorenzo.

Uno dei nomi su cui puntavano gli azzurri è quello di Davide Faraoni, terzino destro che ha sorpreso tutti in Serie A; però anche la Lazio pensa a lui e vuole convincere il giocatore promettendogli un posto da titolare. Dunque si ripropone il duello Napoli-Lazio per Faraoni; la base dell’affare è di 6 milioni, ma all’orizzonte si prospetta una vera e propria asta.