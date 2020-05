Anche Matteo Salvini ha parlato della questione calcio: dopo essersi esposto la scorsa settimana per la ripartenza, il segretario dell’Interno è intervenuto in diretta a Rete 4 e nel corso del suo discorso, ha anche parlato della questione calcio, infuocato nelle ultime ore. Queste le sue parole:

“Il calcio e soprattutto la Serie A devono ripartire: se non si riparte, le serie minori andranno in difficoltà e molti posti di lavoro salteranno. Non bisogna pensare ai campioni: il calcio deve ripartire per salvaguardare il posto di lavoro di molte persone. Stiamo parlando di lavoro, non di un gioco!”.