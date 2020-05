Mario Giuffredi, agente di calciatori come Marco Davide Faraoni del Verona, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte in cui annuncia che il suo assistito è seguito dal Napoli. Queste le sue parole:

“Faraoni piace molto a Gattuso ed anche a Giuntoli, ma prima di comprare un terzino c’è bisogno di vendere Hysaj. Se l’albanese dovesse partire, Faraoni è sicuramente tra i nomi in lizza per sostituirlo. Nei prossimi mesi vedremo come si svilupperà la situazione“.