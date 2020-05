Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso del suo programma in radio di diverse proposte in caso di ripresa della Serie A, anche per avvantaggiare i tifosi e gli amanti di calcio. Queste le sue parole:

“La ripresa del calcio riporta vecchi problemi a galla: in queste settimane si è tanto parlato di una possibilità di una lite tra le emittenti tv e i vari club di Serie A: ci stanno dicendo che vogliono tornare a giocare per motivi economici, ma io inizierei a pensare anche di proporre le partite in chiaro in orari serali per accontentare i tifosi che non possono andare allo stadio”.