Coronavirus, il bollettino della regione Campania

Anche oggi, alle 19, la Regione Campania ha pubblicato sui suoi vari social il bollettino della diffusione del contagio in Campania con i dati provincia per provincia. Nella nostra regione sono stati effettuati 93068 tamponi e il totale dei positivi è di 4518. Purtroppo i deceduti ammontano a 369, mentre i guariti sono in totale 1619. Questi i dati provincia per provincia:

Provincia di Napoli : 2486(938 Napoli città, 1548 Napoli provincia)

: 2486(938 Napoli città, 1548 Napoli provincia) Provincia di Salerno: 662

662 Provincia di Avellino: 469

469 Provincia di Caserta: 424

424 Provincia di Benevento: 186

186 Altri in fase di Verifica Asl: 291