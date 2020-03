SSC Napoli, Lombardo a RKK: “Abbiamo esposto richiesta per il rinvio di Napoli-Inter! Vi spiego la situazione…”

Nicola Lombardo, head of communication della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Coronavirus? Siamo in una situazione di emergenza mondiale e dobbiamo adeguarci alle decisioni, ma il calcio è un’industria che va tutelata. Chiediamo che le due partite di Coppa Italia vengano rinviate a maggio per poter garantire il corretto svolgimento del campionato. Ci sembra questa la soluzione più giusta per falsare la Serie A il meno possibile. Ne trarrebbero vantaggio entrambe le competizioni. Sarebbe più giusto che si faccia giocare Juventus-Inter questo mercoledì e vengano spostate le due semifinali (Juventus-Milan e Napoli-Inter) a maggio. E’ un modo per tutelare sia il campionato che le singole squadre”.