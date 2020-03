Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa post Napoli-Torino. L’allenatore azzurro ha parlato anche di Matteo Politano: “Da lui mi aspetto molto di più, la sua prestazione è stata buona ma può fare di più. Negli ultimi anni in Serie A ha inciso ed è stato determinante in molte partite. Per questo motivo mi aspetto tanto da Matteo. L’asticella è alta nei suoi confronti”.