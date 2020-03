Manolas: “Contento per la vittoria, ma dovevamo chiuderla prima”

“Sono felice per il gol, anche se il mio lavoro è soprattutto quello di non far segnare gli avversari“. Kostas Manolas commenta a caldo il successo azzurro sul Torino. “Dovevamo chiudere prima la partita, concretizzando la superiorità. Se c’è un difetto nella prestazione è questa. Abbiamo avuto sempre la partita in pugno e quando abbiamo poi segnato il 2-0 non bisognava rischiare oltre. Dobbiamo crescere in questo perchè poi la squadra si sta esprimendo bene. Nel finale dovevamo evitare di subre gol e di riaprire la gara. A certi livelli bisogna essere più determinati”.

Fonte: sscnapoli.it