CdS rivela: “Nuova super offerta per Mertens! Il belga riflette…”

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, una nuova pretendente è piombata su Dries Mertens, nonostante la riapertura della società a ridiscutere il rinnovo (Clicca qui).

Il Monaco infatti vorrebbe portare in Francia l’attaccante belga, offrendogli ben dieci milioni di euro in due anni (due in più rispetto all’offerta del Napoli). Dries riflette e per il momento resta in disparte, non venendo convocato nemmeno contro la Juventus a causa dell’infortunio che da tempo sta condizionando in negativo la sua stagione.