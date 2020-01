SKY – Futuro Mertens, arriva la riapertura per il rinnovo: il punto

Il Napoli non sta vivendo un momento semplice, ma anche in questo clima incerto e che profuma di immediata rifondazione, in estate, tra il Napoli e Mertens si è riaperto il discorso del rinnovo.

Essendo in scadenza di contratto, il belga potrebbe già firmare per un’altra squadra, ma è un’ipotesi allontanata dal giocatore, che preferirebbe restare in azzurro. Da parte del Napoli, come rivela Gianluca Di Marzio, ci sono segnali di pace e, dunque, riaprire il discorso per prolungare il contratto. Quindi, come riporta l’esperto di mercato, il futuro di Dries Mertens potrebbe essere ancora azzurro.