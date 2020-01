Il Mattino – Lobotka, in questi giorni attesa la fumata bianca! Il Celta chiede 22 milioni? Ecco perchè

Aurelio De Laurentiis vuole regalare al più presto Stanislav Lobotka a Gennaro Gattuso. L’allenatore del Napoli ha chiesto esplicitamente un calciatore che riuscisse a dare geometrie alla squadra, e lo slovacco è il profilo ideale. Lobotka, con l’esclusione di ieri contro l’Osasuna, pare aver rotto con il Celta Vigo: questo favorisce ADL, che può puntare sulla volontà del calciatore per chiudere alle sue richieste.

Intanto, l’edizione odierna de Il Mattino, spiega perchè il Celta non vorrebbe scendere sotto i 22 milioni di euro:

“Il club spagnolo non vuole scendere sotto i 22 milioni di euro per via dell’ex club del giocatore, il Nordsjaelland, che avrebbe una percentuale sulla rivendita dello slovacco pari al 25%. Tra domani e giovedì, però, ADL incontrerà gli agenti per chiudere. Gli impegni di campionato dei due club hanno fatto slittare di qualche giorno l’operazione, ma salvo sorprese, Lobotka diventerà un calciatore del Napoli. Attesa in questi giorni la fumata bianca. Sabato prossimo potrebbe già andare in panchina contro la Lazio”.