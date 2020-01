Tuttosport – Llorente-Politano, al San Paolo occasione per parlarne: la situazione

La verità sullo scambio Llorente-Politano potrebbe essere svelata stasera. L’edizione odierna di Tuttosport scrive che Napoli-Inter è l’occasione perfetta per discutere dell’idea nata nelle ultime settimana: da una parte l’Inter, che con Politano vorrebbe ottenere denaro per poi reinvestirlo su altri obiettivi di mercato; dall’altra il Napoli, che affronterebbe un ulteriore spesa di mercato in caso di partenza di uno fra Callejon e Younes.

Intanto il Napoli è sempre concentrato sull’affare Lobotka, primo obiettivo di mercato. ADL sta facendo il possibile per regalarlo al più presto a Gattuso.