Mancini e il suo gruppo, dopo la sconfitta in finale con l’Argentina, saranno chiamati a disputare la Nations League. Il prossimo avversario azzurro, per l’esordio nella competizione, sarà la Germania. La sfida si disputerà allo Stadio Renato Dall’Ara, domenica prossima, alle 20 : 45. Visto l’impegno nazionale, Mancini ha dovuto stilare una lista di convocati, creando un mix di giovinezza e esperienza. Molti convocati per l’Argentina hanno lasciato Coverciano, lasciando posto a nuovi calciatori. Uno di questi nuovi volti è Alessandro Zerbin, giovane di prospettiva, di proprietà del Napoli. Quest’anno, Zerbin si è misurato in Serie B, con il Frosinone, dando una prova di forze del suo talento, del suo carattere e della sua prospettiva. L’ottima annata con i ciociari, ha permesso al ragazzo di entrare a far parte della Nazionale azzurra. Grande orgoglio per il Napoli, il quali ha altri 3 giocatori nella schiera di Mancini sono: Politano, Meret e Di Lorenzo.