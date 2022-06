In casa Napoli è già tempo di telenovele. In parallelo alla vicenda Meret – Ospina si è aperto un capitolo su Koulibaly. In attesa del rinnovo di contratto col calciatore, il presidente De Laurentiis ha fissato il prezzo per il senegalese. Infatti 35 – 40 milioni potrebbero far vacillare ADL. Giuntoli sta già sondando vari profili per sostituirlo. Su tutti c’è Ostigard, il centrale dopo l’annata al Genoa, è pronto a tornare al Brighton, finito il prestito con il Grifone. Emergono però altre due piste: la prima è quella di Min-Jae Kim, giocatore del Fenerbahce, già accostato al Napoli a Gennaio. Spunta un nome nuovo del tutto, quelli di Jan Bednarek, militante in Premier League, col Southampton. Un estate di fuoco per cercare il nome giusto e degno dell’eredità di Koulibaly.