Con l’addio di Insigne e le incertezze su Politano e Lozano, il Napoli sta guardando diversi orizzonti. Il nome più quotato, per qualità e per andamento, è indubbiamente quello di Gerard Deulofeu. Protagonista indiscusso lo scorso anno con la maglia dell’Udinese, tanti gol, assist e prestazioni superlative, le quali non solo hanno attirato gli occhi della società di ADL, ma hanno fatto lievitare il prezzo. L’Udinese, difatti, richiede ben 25 milioni, cifra reputata un po’ alta dai partenopei che al momento ne offrono 15. Poi appare l’idea Bernardeschi, in scadenza con la Juventus, e pronto ad una nuova avventura. La trattativa per Bernardeschi, è sicuramente quella più economica, forse però anche quella meno convincente. Nelle ultime ore si è accesa una lampadina, nel ds Giuntoli, Cengiz Under. Il calciatore ha fatto vedere belle cose in Francia, all’Olympique Marsiglia, 10 centri stagionali in 32 presenze. Tra l’altro il 25enne è stato a lungo in Italia, tra le file della Roma mostrando anche discrete qualità a tratti. A far rimbombare la notizia su Under, è un giornale turco, Aksam, il quale riporta pure che il calciatore desidera ritornare in Serie A e in una squadra con un brand importante.