Mazzarri: “Sono molto soddisfatto, ho dei grandi uomini. Sulla formazione…”

Walter Mazzarri è intervenuto nel post partita di Lazio-Napoli ai microfoni di Dazn. Le sue parole:

“Sono molto soddisfatto, di fronte c’era una squadra molto forte. L’anno scorso la Lazio è arrivata seconda, c’erano molti assenti e abbiamo avuto delle buone risposte anche da ragazzi che non giocavano da una vita. Si era già vista la buona condizione in Arabia, ho ricevuto la conferma di avere grandi uomini. Abbiamo fatto pochi allenamenti ma si vede qualcosa di quello che mi piace“.

Sul possesso palla aggiunge: “E’ difficile di mantenerlo contro le squadre di Sarri. Le statistiche dimostrano che la squadra sta giocando, ha un’impronta e sta facendo delle cose che riconosce e di cui sono contento. C’i è mancata la profondità, dovevamo attaccare lo spazio ma le caratteristiche di Raspadori non lo permettevano tanto. Per il resto sono soddisfatto della prestazione”.

Sulla formazione: “Io adatto il modulo ai giocatori disponibili che ho, la soluzione di oggi mi sembrava quella più giusta. Quando rientreranno Osimhen, Kvara e gli altri… se la squadra sta bene e si muove con le giuste distanze si può fare il 4-3-3“.

Infine conclude con le situazioni di Osimhen e Zielinski: “Io ho il pregio o difetto di parlare molto con i giocatori, anche singolarmente. Io gli faccio i complimenti a entrambi, e vorrei fare soprattutto un grandissimo complimento a Demme, che non gioca da tanto tempo ma è uno veramente serio. I ragazzi quando hanno una guida leale devono rispondere a dare il massimo, hanno un contratto. Se così non fosse, li toglierei dal campo. Nelle prime partite non siamo stati fortunati negli episodi, l’unico rammarico che ho è questo perchè ci manca qualche punto, ma sono convinto che potremo recuperare posizioni in classifica”.