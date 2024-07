Castel Di Sangro – Di Lorenzo parlerà in conferenza stampa, data e orario

Il Napoli sta per concludere il primo giorno della seconda parte di ritiro estivo a Castel di Sangro per preparare al meglio la nuova stagione. Domani, il 26 luglio 2024, alle ore 15:30, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo parlerà in conferenza stampa. Il terzino destro del Napoli si è aggregato al gruppo dopo aver saltato la prima parte di ritiro svoltasi a Dimaro, grazie ai giorni di riposo concessi dopo l’Europeo 2024. Di Lorenzo parlerà del suo ultimo periodo vissuto in modo negativo e presenterà l’inizio di questa nuova stagione azzurra sotto la guida di Conte.