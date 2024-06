Kvaratskhelia in conferenza: “Speriamo che il risultato finale sia dalla nostra parte, chiederò la maglia a Ronaldo.”

Nella conferenza stampa l’attaccante del Napoli e stella della Georgia Khvicha Kvaratskhelia ha parlato così della sfida di domani contro il Portogallo: “Sarà una partita complicata, ma noi abbiamo più motivazione per vincere perché loro hanno già la sicurezza di passare il girone. Tutto è possibile, faremo tutto il possibile per sfruttare quest’ultima occasione. Cercheremo di scrivere un pezzo di storia“.

“non sono ansioso di affrontare Cristiano Ronaldo, anzi, da piccolo sognavo di giocare contro di lui. Ronaldo non gioca più in Europa ed è bello incontrarlo qui in questa competizione, sono molto emozionato e spero di avere la sua maglia a fine partita”.