Cairo su Buongiorno: “Sapevo che sarebbe partito, a Napoli farà il salto di qualità”

Urbano Cairo, il presidente del Torino ha lasciato delle dichiarazioni su Buongiorno ai microfoni di Sky Sport:

“L’anno scorso mi sono complimentato con lui perché decise di rinnovare il suo contratto col Toro senza aver chiesto vantaggi contrattuali nonostante aveva ancora due anni di contratto, poi però mi disse che se un giorno sarebbe arrivata la giusta opportunità sarebbe partito.

L’opportunità è arrivata e io me ne sono ricordato, con il Napoli farà il salto di qualità, è una squadra che lotta per lo scudetto. Cercheremo di trattenere i giocatori più forti, ma anche le grandi società vendono i loro giocatori più importanti, purtroppo oggi non esistono più le bandiere”.