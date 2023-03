Spalletti in conferenza: “Queste vittorie vanno oltre i contratti, servono per restare nella storia di questa città! Sugli scontri…”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa:

“Questo traguardo vale molto, non eravamo mai arrivati ai quarti e questo la dice lunga. Qui non ci sono stati calciatori scarsi, eppure il Napoli non era mai arrivato ai quarti di Champions League”.

Tre squadre italiane ai quarti, significa che il calcio italiano è in ripresa?

“Il mio pensiero sul nostro calcio è chiaro. Noi guardiamo solo il risultato, ma se guardassimo il calcio con più profondità capiremmo che ci sono tante storie belle in Serie A”.

“Non mi sarei aspettato un vantaggio di 18 punti in campionato, ma mi stupisce la continuità dei nostri risultati.Bisogna fare i complimenti alla squadra e rimanere tranquilli, senza diventare presuntuosi. Ci fanno piacere i complimenti di grandi allenatori, anche se a volte sono fatti per liberarsi da un po’ di tensione: se una squadra vale 9 mln e una 900 mln ci saranno delle differenze…”

“Osimhen è un giocatore di livello mondiale, non è un calciatore normale. Ha ancora molte qualità inespresse e ci fa piacere vedere miglioramenti non soltanto in fase offensiva. Victor ha un’esplosività fuori dal comune e bisogna usare queste partite per essere ancora più pronti nelle prossime partite”.

Similitudini con il Napoli di Maradona?

“Molto difficile fare paragoni perché Maradona è unico. Questa squadra colma il gap di avere il migliore di sempre con un grande spirito di squadra. Stasera ho visto molti elementi sbattersi per fare gioco sporco per portare a casa la vittoria”.

Quanto fanno male gli scontri in città?

“Bisogna essere uniti tutti insieme contro i violenti. Oggi si sono riuniti tutti i violenti, non solo quelli tedeschi. Bisogna tenere fuori queste persone dal calcio. Stasera quello che di buono c’era da fare è stato fatto sugli spalti e sul campo, bisogna solo festeggiare per il traguardo storico raggiunto. Questi calciatori hanno fatto qualcosa di eccezionale! Le partite come stasera vanno oltre i contratti. I contratti servono per restare anni nel Napoli, queste vittorie fanno restare per sempre nella storia del Napoli. Oggi mio figlio è venuto da fuori per vedere la partita, nell’aereo c’erano tutti tifosi del Napoli che cantavano. Questo è il calcio”.