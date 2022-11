Spalletti in conferenza: “La squadra non si è fatta mettere sotto pressione. Siamo migliorati molto in queste situazioni”

Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Empoli:

“Queste partite le vincono le squadre che vogliono andare lontano. Senza guardare in faccia all’avversario. Anche se secondo me il gol l’avremmo fatto, senza togliere che il rigore era netto. Da un punto di vista mio è stata sofferta ma meritata“

Dal punto di vista della pazienza, ti puoi far prendere dall’ansia. Questo è un altro mattoncino che mette nel progetto del Napoli?

“Sono d’accordo. La squadra non si è fatta mettere sotto pressione. Facevamo due tocchi in più e quindi loro erano sempre ordinati. Loro facevano la partita del campionato. Ora chi viene qui cerca di fare risultato per una maggiore considerazione”

L’alternanza sta diventando fondamentale, cosa ne pensa?

Non lo so. L’addizione delle qualità di 22 giocatori fa più dell’addizione delle qualità di 11 giocatori. Io li tengo in considerazione tutti. Si gioca sempre ed ora giochiamo sabato alle 15. Alcuni non recuperano da qui a sabato alle 15. Bisogna aver fiducia in tutti e 22 i giocatori”

Soltanto 3 gol subiti nelle ultime 3 partite tra campionato e coppa. Che merito ha la difesa e la squadra nel complesso?

“Darei molti meriti anche alla fase offensiva. Se non gli andiamo addosso subito diventa tutto più difficile. Loro hanno tirato in porta all’ultimo perché abbiamo perso palla dopo averla gestita malissimo. Così è chiaro che diventa più difficile

Stava pensando ad altre soluzioni durante il corso della partita?

“Stavo pensando a mettere Simeone perché ha quelle qualità lì. Lui è arrivato da ultimo e non sono riuscito a lavorare su lui ed Osimhen insieme. Sono cose che si scopriranno man mano che andiamo avanti col tempo”

Poco fa Zanetti ha detto che è oggetto di crescita, qual è il segreto del modello Spalletti? Crede di essere nel momento migliore della sua Carriera?

“Non so rispondere, non sono quello che descrivete voi”

L’anno scorso avete perso di questo periodo con l’Empoli: il Napoli è migliorato sotto questo punto di vista?

“Siamo migliorati molto in queste situazioni. Non perché abbiamo cambiato giocatori. Loro parlandone di più hanno messo mano a questo tipo di problema. Questo è un passo in avanti e fa capire quali siano le intenzioni della squadra”