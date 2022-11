Top&Flop: il Napoli centra la decima vittoria di fila in campionato contro l’Empoli

Scacciando i demoni dell’ultima stagione, il Napoli di Spalletti riesce ad imporsi anche contro l’Empoli e si lancia sempre più in testa al campionato. A sbloccare una partita ostica preparata benissimo dai toscani ci pensa Lozano su calcio di rigore. Proprio il messicano propizia il gol di Zielinski con un gran cross e fa espellere Luperto a pochi minuti dalla fine. Ecco i Top&Flop secondo la redazione di MondoNapoli.

TOP Lozano: El Chucky sembra finalmente essere tornato quello che aveva stregato tutti i napoletani sotto la gestione di Gattuso. Entra in campo nel secondo tempo e scuote la squadra. Ubriaca Parisi in più occasioni e arriva sempre al cross, creando non pochi problemi alla difesa dell’Empoli. Personalità da vendere quando si presenta dal dischetto con il pallone più difficile della sua stagione e non sbaglia. Il messicano evita al Napoli un finale di partita difficile confezionando un cross perfetto per Zielinski che insacca a tu per tu con Vicario. Per non farsi mancare nulla, Lozano anticipa anche Luperto che entra in ritardo e si rimedia la seconda ammonizione.

FLOP Raspadori: non una brutta prestazione per quanto riguarda Jack, ma è sicuramente fra i più sottotono della compagine azzurra. Praticamente mai pericoloso, nemmeno sulla punizione che stampa sulla barriera da ottima posizione. Non vale assolutamente come bocciatura, ma se vuole avere più minuti deve fare sicuramente meglio di così. Complice della prestazione non esaltante un Empoli che ha difeso benissimo per tutta la prima parte della partita fino al rigore procurato da Osimhen.