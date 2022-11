Giaccherini, ex di Napoli e Juve ed attuale opinionista sportivo, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Lozano ha cambiato la partita: ha fatto un gol, provocato l’espulsione di Luperto e l’assist del 2-0. L’anno scorso non credo che il Napoli avrebbe vinto questa partita. L’episodio del rigore ha aperto la strada a questa vittoria che tutto sommato è meritata. Il Napoli ha tenuto l’Empoli nella sua metà campo per tutto il match”.