Mourinho: “Irrati ha condizionato la gara. Vi svelo perché abbiamo perso la partita”

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 0-1 contro il Napoli:

“Karsdorp non era in condizione di giocare, durante l’intervallo non si è potuto sedere perché appena si ferma il suo ginocchio si gonfia. Per me abbiamo perso per stanchezza, gli esterni si sono stancati e ci siamo abbassati: abbiamo perso la gara lì”.

“L’arbitro ha influenzato negativamente la partita, pensavo facesse giocare di più e invece ogni fallo ci ha ammonito. Ogni partita dico ai miei ragazzi come comportarsi con l’arbitro in base alla sua psicologia, questa volta gli avevo detto di poter andare più duri perché Irrati lascia giocare molto. Ho sbagliato io. Nel finale è stato espulso un nostro collaboratore, ma per me tutto è iniziato da un’aggressione di Lozano”.