Queste le parole di Victor Osimhen, nominato “Man Of The Match” dalla redazione di Dazn: “La Roma è una grande squadra ma noi siamo stati bravi a portare a casa i 3 punti per rimanere in vetta”.

A chi era dedicato il gesto durante il gol?: “Il gesto rappresentava l’amore ed era per mia moglie e per le mie figlie. Loro mi sono stati accanto quando sono stato fuori per infortunio”

Dove può arrivare questa squadra?: “Non ci voglio ancora pensare, voglio vedere i risultati partita per partita”.