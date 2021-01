Gattuso in conferenza: “Oggi ci è mancata la qualità. Insigne? Anche Maradona sbagliava i rigori…”

Rino Gattuso ha parlato anche in conferenza stampa dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. Ecco le sue parole: “Oggi potevamo fare qualcosa in più ma faccio i complimenti ai ragazzi. Trovare campo aperto era difficile, ci è mancata la qualità. Ad esempio, Zielinski ha giocato bene ma ha regalato pochi spunti nella trequarti della Juventus”.

Su Insigne “Penso che Lorenzo non debba sentire il peso della responsabilità. Sono io il primo colpevole in queste situazioni, i rigori si possono sbagliare. Lui ha la maglietta del Napoli cucita addosso, vederlo piangere fa male. Del resto, anche Maradona sbagliava i rigori, no?”.