Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Le sue parole: “Volevamo riscattare il K.O. di Milano, siamo una squadra che ha fame e vuole vincere sempre. Cuadrado ha avuto il via libera stamattina, si era allenato a casa per 15 giorni da solo ma necessitavo di farlo giocare perchè eravamo contati. Il nostro punto di forza stasera è stato l’orgoglio, è stata una partita combattuta ma siamo riusciti a prevalere sui nostri avversari con un’ottima pressione e buon lavoro tra le linee”.