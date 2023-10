Calciomercato Napoli, piace Santiago Gimenez

In vista del calciomercato il Napoli comincia a guardarsi attorno, la priorità è sempre quella di trovare un accordo con Osimhen per il rinnovo, ma il club azzurro sembrerebbe tenere d’occhio Santiago Gimenez, prima punta del Feyenoord. Il giovane messicano classe 2001 sta attirando su di se gli occhi di numeri top club, complici i numeri promettenti: 15 goal e 3 assist in 11 presenze stagionali. Il Feyenoord lo ha comprato dal Cruz Azul per 6 milioni a luglio 2022, ma il suo valore di crescita sarà esponenziale anche da un punto di vista economico.