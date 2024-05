Obiettivi Napoli – Accordo di massima tra Luis Alberto e l’Al-Duhail

Luis Alberto lascerà la Lazio quest’estate e il Napoli ci aveva fatto un pensiero per sostituire il partente Zielinski. Secondo però quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il calciatore è ad un passo da un club qatariota: “Accordo di Massima tra l’Al-Duhail e Luis Alberto. Nelle prossime ore sono previsti nuovi colloqui tra il club qatariota e la Lazio per provare a trovare l’intesa definitiva sulle cifre dell’affare. Si può chiudere intorno ai 10 milioni di euro. Manca il via libera del presidente della Lazio, Claudio Lotito”.