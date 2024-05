Gazzetta – ADL vuole accontentare Conte, c’è il via libera per Lukaku

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha deciso di soddisfare le richieste di Antonio Conte, offrendo un contratto senza precedenti nella storia del Napoli. Il club partenopeo è pronto a impegnarsi per un triennale da 8 milioni di euro l’anno, bonus inclusi, per un totale di 60 milioni lordi, compreso lo staff. Questo contratto, paragonabile a quelli dei top manager, peserà sul bilancio del club più di quello di un bomber come Victor Osimhen. Conte, infatti, desidera sostituire Osimhen con Romelu Lukaku per lanciare un attacco all’Inter. De Laurentiis ha deciso di accontentare Conte, riconoscendo la sua capacità di fare la differenza e sapendo che l’allenatore non vede l’ora di riabbracciare “Big Rom”.