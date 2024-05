Cds – Conte può cambiare lo scenario di mercato del Napoli, i dettagli

Antonio Conte è determinato a rilanciare il Napoli e intende farlo puntando sui giocatori giusti. Come riportato dal Corriere dello Sport, Conte apprezza particolarmente Alessandro Buongiorno e Federico Chiesa, considerandoli ideali per il suo progetto. Buongiorno è già nel mirino del Napoli, che aveva offerto al Torino 35 milioni di euro più 5 di bonus. Sebbene Cairo aspettasse una proposta superiore dalla Premier League, l’arrivo di Conte e il suo appeal potrebbero cambiare le dinamiche.

Per l’attacco, il Napoli sta valutando diversi profili. Il 22enne inglese Mason Greenwood ha annunciato il ritorno al Manchester United dopo il prestito al Getafe, e il Napoli sta considerando questa opzione. Altri nomi in lista includono Gudmundsson del Genoa per il ruolo di fantasista, mentre per la posizione di prima punta si seguono Retegui, Dovbyk del Girona (autore di 24 gol in Liga, con una clausola di 40 milioni), Gimenez del Feyenoord e Jonathan David del Lille. Nonostante questi profili siano difficili da acquisire senza la Champions League, il Corriere dello Sport conclude che una chiamata di Conte potrebbe cambiare gli scenari.