TMW – Tutti pazzi per Gyokeres! Il Napoli si muove per lo svedese ma entra nel mirino del Milan e di due club inglesi: i dettagli

Con l’addio ormai scontato di Victor Osimhen, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è a caccia del suo nuovo bomber.

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona e della Nazionale svedese.

Su di lui, però, non ci sono solo gli azzurri: “Sul conto di Viktor Gyokeres c’è praticamente l’intera Europa. Su di lui non solo Napoli e Milan ma numerosi top club sparsi nel Vecchio Continente, soprattutto in Premier League come l’Arsenal e Liverpool”.

Numeri stratosferici per l’attaccante svedese che ha collezionato 45 presenze con la maglia dello Sporting Lisbona, mettendo a segno ben 38 gol in tutte le competizioni in cui ha partecipato. Il bomber classe 1999 ha un contratto che lo lega ai biancoverdi fino al 2028, dunque, servirebbe una grossa offerta per poterlo strappare al club portoghese.