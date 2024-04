Corbo: “Mi hanno detto che al Napoli c’é una figura misteriosa che comanda. Vi spiego“

Antonio Corbo, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, e ha parlato di alcuni argomenti che riguardano il Napoli. Ecco le sue parole: “Record storico in negativo per il Napoli, De Laurentiis ora deve decidere: mi fermo e cedo il Napoli oppure rilancio? Mi dicono che ci sia un consigliere nel Napoli che non compare ma che si considera un grande esperto di calcio, mette dei veti e indirizza delle mosse… questo anche per dire che le colpe non sono tutte di De Laurentiis ma tutto il suo cerchio magico”.

Poi ha proseguito: “Non sono contro i calciatori perché sono anche vittime di questo anno difficile, non sono stati rafforzati i ruoli: non è arrivato l’erede di Kim e l’ufficio scouting ha contrabbandato o proposto Natan bocciato da tre allenatori su tre. Sono arrivati tre tecnici, tre preparatori e diversi moduli. Bisogna rimettersi a lavoro con grande serietà”.