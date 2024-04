CdM – Folorunsho-Napoli, in estate potrebbe rimanere e rinnovare

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito di Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli, autore di un’ottima stagione all’Hellas Verona, nel quale ha siglato 4 gol e 1 assist. L’alto livello delle sue prestazioni ha convinto tutti, perfino il Ct Luciano Spalletti che lo ha convocato in Nazionale. Secondo quanto riportato dalla testata, il Napoli è pronto a riaccoglierlo al termine della stagione. In particolare, è pronto a rimanere e a giocarsi le sue carte all’ombra del Vesuvio. Dunque, potrebbe prolungare il suo contratto in azzurro.