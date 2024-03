Giuntoli: “La Juventus sarà sempre competitiva. Mondiale per Club? Ecco che ne penso”

Nel prepartita di Juventus-Genoa, match attualmente in corso e valido per la 29esima giornata di Serie A, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli, ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra e sulla qualificazione al Mondiale per Club, centrata proprio grazie all’eliminazione del Napoli dalla Champions League. Ecco le sue parole:

Sul Mondiale per Club: “Il Mondiale per Club è simbolo di quanto fatto dal club nell’ultimo periodo, sono orgoglioso di farne parte. La Juventus resterà sempre competitiva”.

Su Rugani: “Daniele è un ragazzo straordinario e un grande calciatore, alla Juventus da tanti anni: sicuramente è un valore aggiunto”.

Sui giovani emergenti della Juventus: “Siamo contenti di ragazzi come Soulé, di Barrenechea, di Kaio Jorge, di Arthur… Anche di chi gioca nelle categorie inferiori. Si parla molto spesso di Soulé, è uno è uno dei nomi più chiacchierati: capiamo quali sono le esigenze sue, dell’entourage, ma anche quelle della società”.