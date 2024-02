Schira svela: “Osimhen al PSG? Conosce bene il ds, ma…”

Nicolò Schira, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato in uscita del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Mbappé al Real Madrid? In Spagna sono ottimisti, ma due anni fa c’era lo stesso copione ma un’offerta mostruosa del PSG lo fece rinnovare. Forse adesso le cose sono cambiate, e magari Mbappé è tentato da 70 milioni annuali per 5 anni da parte del Real Madrid. Osimhen ha un buon rapporto con Campos del PSG, che lo portò al Lille: se Mbappé va via, i francesi dovrebbero prendere una punta centrale e un esterno ma pagare le clausole di Osimhen e Rafael Leao non sarebbe semplicissimo. Zielinski annunciato dall’Inter? Si pensava potesse essere già in queste ore, ma non dovrebbe andare così”.