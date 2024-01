Gaetano valuta l’addio: su di lui diversi club di Serie A e B

Dopo il mancato arrivo di Perez e la permanenza di Ostigard il mercato in entrata del Napoli è chiuso. Come riporta Ciro Venerato, giornalista Rai, quello in uscita potrebbe invece regalare ancora delle sorprese. Gianluca Gaetano è il nome caldo di queste ore, sul calciatore ci sono Cagliari e Salernitana che vorrebbero prenderlo in prestito. Su di lui anche squadre di Serie B ma difficilmente sceglierà di scendere di categoria. Il suo agente aveva annunciato nei giorni scorsi che con il definitivo passaggio al 3-4-3, il suo assistito avrebbe valutato l’addio, considerando l’impiego di solo due centrocampisti e la grande abbondanza nel ruolo. Staremo a vedere se succederà qualcosa negli ultimi due giorni di mercato.